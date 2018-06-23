ضبط طالب لاشتراكه فى جروب واتس آب لإرسال إجابات الثانوية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا بوزارة الداخلية، بإشراف اللواء على أباظة، مدير مباحث الإدارة، القبض على طالب بالثانوية العامة بمركز أبو كبير محافظة الشرقية، لقيامه بإرسال إجابات امتحانات الثانوية العامة، أثناء انعقاد اللجان، على جروب وأتس آب.

وذلك إطار توجيهات وزير الداخلية بشأن تحقيق مفهومه الشامل وتنفيذا لخطة العمل الموضوعية بإدارة البحث الجنائى، بالإدارة العامة للمعلومات والتكنولوجيا، والتى تهدف لمجابهة الجرائم الإلكترونية المستخدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد عاصم الشريف رئيس المباحث الجنائية، وبرفقته والعقيد محمد رمضان رئيس فرع شرق الدلتا، والمقدم دكتور محمود مدين، ضابط المباحث الجنائية، بالتنسيق مع مباحث مركز أبو كبير، برئاسة الرائد رائد ربيع، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط "على.ص.ع" 17 سنة مقيم عزبة تابعة لقرية طوخ، مركز أبو كبير، طالب بالصف الثانى الثانوى العام، بالمدرسة الثانوية المشتركة بأبو كبير، لقيامه بالاشتراك فى جروب على واتس آب، وإرسال إجابات امتحانات الثانوية العامة للطلاب، داخل اللجان، أثناء الامتحانات وتبين قيامه بإرسال إجابات مادتين، لعدد من الطلاب وتحرر له المحضر رقم 25109 جنح أبو كبير لسنة 2018.

كانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللتها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.