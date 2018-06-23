صور.. مزارعون ينضمون إلى المتظاهرين ضد الحكومة فى سلوفاكيا

براتيسلافا (أ ف ب)

انضم مزارعون سلوفاكيون على متن جراراتهم، الجمعة، إلى تظاهرة مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الاشخاص فى العاصمة براتيسلافا وكانت الاحدث بعد اغتيال الصحفى يان كوشياك الذى كان يحقق فى الفساد على اعلى المستويات.

وكان الصحفى كوشياك يستعد لنشر مقال حول عمليات احتيال مفترضة فى الدعم المالى الاوروبى للزراعة. وادى اغتياله الى تظاهرة هائلة فى هذا البلد الذى يبلغ عدد سكانه 5,4 ملايين نسمة، ما اضطر الحكومة للاستقالة فى مارس الماضي.

واتهم المتظاهرون الذين تجمعوا الجمعة بدعوة من المبادرة "من اجل كرامة سلوفاكيا"، فى بيان الحكومة اليسارية الشعبوية التى يترأسها بيتر بيليغرينى بانها لم تفعل شيئا "لاعادة الثقة فى الدولة وللتحقيق فى قتل الصحفى، ووزع المزارعون بعد نزولهم من جراراتهم الجزر والبطاطس والقرنبيط للتعبير عن شكرهم على دعمهم.



أحد المتظاهرين يجلس داخل جرار



مزارع يتظاهر بواسطة جرار



مزارعون يتظاهرون فى سولوفكيا



مظاهرات فى سولوفكيا