صور.. تجار العبور للداخلية: لم نرفع الأسعار بعد تحريك سعر الوقود لتخفيف العبء

كتب محمود عبد الراضي

وجهت وزارة الداخلية حملة تموينية مكبرة استهدفت سوق العبور لضبط الأسعار بعد تحريك أسعار المحروقات.

وَقّاد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين حملة تموينية مكبرة استهدفت سوق العبور، مشددا على عدم رفع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

بدورهم، أكد التجار أنهم لم يرفعوا الأسعار بالرغم من تحريك أسعار الوقود ايمانا منهم بدورهم الوطنى فى توفير الغذاء للمواطنين.