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صور.. تجار العبور للداخلية: لم نرفع الأسعار بعد تحريك سعر الوقود لتخفيف العبء

السبت، 23 يونيو 2018 03:12 م
صور.. تجار العبور للداخلية: لم نرفع الأسعار بعد تحريك سعر الوقود لتخفيف العبء حملة مدير شرطة التموين على سوق العبور
كتب محمود عبد الراضي
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وجهت وزارة الداخلية حملة تموينية مكبرة استهدفت سوق العبور لضبط الأسعار بعد تحريك أسعار المحروقات.
 
 
وَقّاد اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين حملة تموينية مكبرة استهدفت سوق العبور، مشددا على عدم رفع الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
 
بدورهم، أكد التجار أنهم لم يرفعوا الأسعار بالرغم من تحريك أسعار الوقود ايمانا منهم بدورهم الوطنى فى توفير الغذاء للمواطنين.
 
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (1)
جولة اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (2)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين مع التجار

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (3)
جولة اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين بالاسواق

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (4)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين 
 
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (5)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين مع التجار

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (6)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين يتفقد الاسواق

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (7)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين مع التجار

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (8)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين 

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (9)
جولة اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين 

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (10)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين فى الاسواق

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (11)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين 

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (12)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين يتفقد الاسواق

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (13)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين 

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (14)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين مع التجار

اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين (15)
اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين 

 


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