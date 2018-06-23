صور..اليابان تحيى الذكرى الـ73 لمعركة تاريخية خلال الحرب العالمية الثانية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أحيت اليابان، اليوم السبت، الذكرى الـ 73 لانتهاء معركة تاريخية شهدتها جزيرة أوكيناوا خلال الحرب العالمية الثانية، حيث لا يزال السكان المحليون يعارضون التواجد غير المتناسب للقوات الأمريكية هناك.

وحضر مئات المشاركون فى إحياء الذكرى، بوضع الورود إحياءَ لذكرى أكثر من 200 ألف من قتلى الحرب، من بينهم أمريكيون وربع سكان الجزيرة فى واحدة من أكثر المعارك فى الحرب العالمية الثانية دموية فى المحيط الهادي.

وتحل هذه الذكرى فى وقت يحتج فيه الكثير من السكان على نقل قاعدة جوية أمريكية كبرى فى أوكيناوا إلى منطقة حساسة بيئيا على نفس الجزيرة.

واحتلت القوات الأمريكية أوكيناوا عقب معركة عام 1945، وفى عام 1972، بعد 20 عاما من انتهاء الاحتلال لمعظم أنحاء اليابان، عادت السيادة على الجزيرة شبه الاستوائية إلى اليابان، ومع ذلك، بقيت القواعد الأمريكية ولا تزال تسبب توترات مع سكان الجزيرة.

ويخصص ما يقرب من 20% من مساحة جزيرة أوكيناوا الرئيسية، الواقعة على بعد 1600 كيلومتر جنوب غرب طوكيو، للمنشآت العسكرية الأمريكية، ويشكو سكان أوكيناوا منذ فترة طويلة من الضوضاء والحوادث والتدهور البيئى والجرائم فى بعض الأحيان التى ترتكبها القوات الأمريكية.



شموع خلال احياء ذكرى الحرب



وضع الورود أمام النصب التذكارى



وضع الورود