صور.. إصابة 42 شخصا فى 4 حوادث طرق بالسويس

السويس- سيد نون

أصيب اليوم السبت 42 شخصا بالسويس فى 4 حوادث طرق، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات السويس العام والتأمين الصحى.

وشهدت طرق العين السخنة والإسماعيلية والقاهرة حوادث الطرق، ونجح رجال إسعاف السويس فى نقل المصابين سريعا إلى المستشفيات.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارات من قوات تأمين الطرق بإصابة 42 شخصا فى 4 حوادث الطرق. وشهد طريق العين السخنة الحادث الأول بانقلاب أتوبيس يستقله عمال إحدى الشركات وأصيب 32 شخصا فى الحادث وتم علاجهم بمستشفى التامين الصحى.

كما أصيب 6 أشخاص فى حادث سقوط كونتينر بضائع على سيارة ملاكى خلال سيرها بالطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام. وتعرضت سيارة نقل للإنقلاب بطريق السويس – الإسماعيلية وأصيب شخصين فى الحادث، كما اصطدمت سيارتين بطريق السويس – القاهرة وأصيب شخصين.



انقلاب اتوبيس



حادث بطريق السخنة



انقلاب سيارة نقل



مصابين