شاهد فى دقيقة.. تعرف على الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة

إعداد ـ هانى محمد ـ تصميم ـ محمود بكر

فى ثالث أيام انطلاق عملية "النصر الذهبى" لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثى، يقدم "اليوم السابع" عددا من المعلومات التى تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة باليمن:

ـ يقع فى منتصف ساحل اليمن الغربى، ويعد أكبر موانئ البلاد

ـ الميناء الوحيد الذى لا يزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثى

ـ سيطرة الحوثيين على الميناء تساعدهم فى الحصول على الأسلحة المهربة من إيران

ـ تتخذ ميليشيات الحوثى ميناء الحديدة، قاعدة لاستهداف حركة الملاحة الدولية

ـ يتضمن الميناء 8 أرصفة بطول إجمالى يتجاوز 1461 مترا إضافة إلى رصيفين بطول 250 مترا فى حوض الميناء

ـ أما الممر الملاحى فى الميناء فيبلغ طوله 10.433 ميل بحرى وعرضه 200 متر وعمقه 10 أمتار

ـ يمتلك الميناء القدرة على استقبال سفن بحمولة 31 ألف طن كحد أقصى

ـ يوجد فى الميناء 12 مستودعا لتخزين البضائع المختلفة

ـ ويمتلك الميناء 15 لنشا بحريا للإنقاذ البحرى والإرشاد والمناورات البحرية