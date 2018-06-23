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شاهد فى دقيقة.. تعرف على الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة

السبت، 23 يونيو 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. تعرف على الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة ميناء الحديدة
إعداد ـ هانى محمد ـ تصميم ـ محمود بكر
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فى ثالث أيام انطلاق عملية  "النصر الذهبى" لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثى، يقدم  "اليوم السابع" عددا من المعلومات التى تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة باليمن:

ـ يقع فى منتصف ساحل اليمن الغربى، ويعد أكبر موانئ البلاد

ـ الميناء الوحيد الذى  لا يزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثى

ـ سيطرة الحوثيين على الميناء تساعدهم فى الحصول على الأسلحة المهربة من إيران

ـ تتخذ ميليشيات الحوثى ميناء الحديدة، قاعدة لاستهداف حركة الملاحة الدولية

ـ يتضمن الميناء 8 أرصفة بطول إجمالى يتجاوز 1461 مترا إضافة إلى رصيفين بطول 250 مترا فى حوض الميناء 

ـ أما الممر الملاحى فى الميناء فيبلغ طوله 10.433 ميل بحرى وعرضه 200 متر وعمقه 10 أمتار

ـ يمتلك الميناء القدرة على استقبال سفن بحمولة 31 ألف طن كحد أقصى

ـ يوجد فى الميناء 12 مستودعا لتخزين البضائع المختلفة

 ـ ويمتلك الميناء 15 لنشا بحريا للإنقاذ البحرى والإرشاد والمناورات البحرية


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ميناء الحديدة

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الحوثيين




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