شاهد فى دقيقة.. تعرف على الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة

فى ثالث أيام انطلاق عملية "النصر الذهبى" لتحرير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثى، يقدم "اليوم السابع" عددا من المعلومات التى تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لميناء الحديدة باليمن:
ـ يقع فى منتصف ساحل اليمن الغربى، ويعد أكبر موانئ البلاد
ـ الميناء الوحيد الذى لا يزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثى
ـ سيطرة الحوثيين على الميناء تساعدهم فى الحصول على الأسلحة المهربة من إيران
ـ تتخذ ميليشيات الحوثى ميناء الحديدة، قاعدة لاستهداف حركة الملاحة الدولية
ـ يتضمن الميناء 8 أرصفة بطول إجمالى يتجاوز 1461 مترا إضافة إلى رصيفين بطول 250 مترا فى حوض الميناء
ـ أما الممر الملاحى فى الميناء فيبلغ طوله 10.433 ميل بحرى وعرضه 200 متر وعمقه 10 أمتار
ـ يمتلك الميناء القدرة على استقبال سفن بحمولة 31 ألف طن كحد أقصى
ـ يوجد فى الميناء 12 مستودعا لتخزين البضائع المختلفة
ـ ويمتلك الميناء 15 لنشا بحريا للإنقاذ البحرى والإرشاد والمناورات البحرية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة