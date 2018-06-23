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سقوط عاطل وطالب عقب سرقتهما هاتف وأموال سائق بالإكراه فى مصر القديمة

السبت، 23 يونيو 2018 01:38 م
سقوط عاطل وطالب عقب سرقتهما هاتف وأموال سائق بالإكراه فى مصر القديمة المتهمان بسرقة سائق بالاكراه فى مصر القديمة
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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استولى عاطل وطالب على هاتف وأموال سائق بالإكراه فى مصر القديمة ، تحت تهديد السلاح الأبيض إلا أنهما سقطا فى قبضة الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية أثناء مرور النقيب إبراهيم كرم محمد ، الضابط  بمباحث قسم شرطة مصر القديمة وبصحبته القوة المرافقة خلف مستشفى دار السلام العام  دائرة القسم إستغاث به أحمد .م.ر.ا. 36 سنة سائق، قائد السيارة ملكه رقم ب ف ر 917 ماركة هيونداي فيرنا " أجرة  " ، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة الملك الصالح، استقل صحبته شخصان    "أدلي بأوصافهما التقريبية" السيارة قيادته بدعوي توصيلهما لمنطقة كورنيش المنيل ، وأثناء ذلك  فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" واستوليا منه على هاتفه المحمول ماركة هواوي ، ومبلغ مالي 200 جنيه كرها عنه، وفرا هاربين .

كما تبين صحة الواقعة وبتتبع خط سير هروبهما تم ضبطهما وتبين أنهما كلا من عبد العزيز .م.ع. 20 سنة عاطل والسابق إتهامة في القضية رقم 4057 لسنة 2017م مصر القديمة " سرقة بالإكراة "، ومحمد .ع.م.ع. 18 سنة طالب وبحوزتهما الهاتف المحمول والمبلغ المالي  المستولى عليهما ، وكذا سلاح أبيض " مطواة " والمستخدم في ارتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ،وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات، واتهمهما بسرقته بالإكراه ، فتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.


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