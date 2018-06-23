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سفير طاجيكستان بالقاهرة: 800 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب آمنة

السبت، 23 يونيو 2018 10:12 ص
سفير طاجيكستان بالقاهرة: 800 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب آمنة سفير طاجيكستان بالقاهرة خسرو ناظرى
(أ ش أ)
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أكد سفير طاجيكستان بالقاهرة خسرو ناظرى أهمية تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة تحديات المياه، مشددا على أهمية مشاركة الوفد المصرى برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى فى المؤتمر الدولى حول المياه الذى اختتم أعماله أمس فى دوشنبه (عاصمة طاجيكستان) والذى ناقش أهم التحديات التى تواجه دول العالم وهى قضية المياه.

وأضاف ناظرى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أنه يوجد 800 مليون شخص حول العالم لا يحصلون على مياه شرب آمنة بينما لا تتوافر لنحو 2.5 مليار شخص أبسط خدمات الصرف الصحى، مشيرا إلى معاناة أكثر من مليارى شخص حول العالم من شح فى المياه.

وأوضح أن المؤتمر أبرز أهمية تبنى نهج متكامل وتعاون فاعل فى مجال المياه والعمل على ترشيد استخدام المياه، والحد من تلوث المياه، وإعادة استخدامه، وتطوير تكنولوجيات جديدة للحصول على المياه العذبة على نطاق صناعي، لافتا إلى أن طاجيكستان تعتزم عقد مؤتمر دولى رفيع المستوى كل عامين بشأن تنفيذ أهداف العقد الدولى حول المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028.

وأشار إلى أن الرئيس الطاجيكى إمام على رحمان أعلن عن إنشاء مركز دولى معنى بدعم تنفيذ هذا العقد فى دوشنبه وأنه طالب بدعم الشركاء الفاعلين لتبنى مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول استعراض منتصف المدة لمسار تنفيذ العقد وذلك خلال اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على ضرورة التركيز على زيادة جدوى استخدام الموارد المالية المتاحة وإيجاد مصادر جديدة لتمويل القطاعات ذات الصلة بالموارد المائية فضلا عن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى يخلق فرصًا جديدة لجذب استثمارات إضافية إلى قطاع المياه والبنية التحتية الخاصة به.

 


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