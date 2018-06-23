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سعر اليورو اليوم السبت 23-6-2018 وانخفاض العملة الأوروبية

السبت، 23 يونيو 2018 11:32 ص
سعر اليورو اليوم السبت 23-6-2018 وانخفاض العملة الأوروبية اليورو
كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم  السبت 23-6-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات الخميس الماضى، نهاية تعاملات الأسبوع المصرفية، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً فى تعاملات آخر البنك الأهلى المصرى، 20.51 جنيه للشراء، و 20.70 جنيه للبيع.
 
 
 
وفى عدد آخر من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم السبت ، كالتالى..
 
 
 
سعر اليورو فى البنك المركزى
 
 
20.61 جنيه للشراء
 
20.76 جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
 
20.51 جنيه للشراء
 
20.70 جنيه للبيع
 
 
 
سعر اليورو فى بنك مصر
 
 
20.54 للشراء
 
20.70  للبيع
 
 
سعر اليورو فى بنك القاهرة
 
 
20.59 جنيه للشراء
 
20.75 جنيه للبيع
 
 
 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 
 
 20.55 للشراء
 
 20.74 للبيع
 
 
 
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
 
20.53 للشراء
 
20.70 للبيع
 
 
 

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