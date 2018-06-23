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سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-6-2018 واستقرار العملة السعودية

السبت، 23 يونيو 2018 12:12 م
سعر الريال السعودى اليوم السبت 23-6-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى
كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت الموافق 23-6-2018، عند سعر إغلاق أول أمس الخميس، آخر تعاملات الأسبوع المصرفية، بالغاً متوسط سعره فى السوق المصرى 4.74 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات البنك المركزى المصرى.
 
 
 
تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبالرغم من الارتفاع الطفيف الذى شهدته العملة فى سعرها خلال شهر رمضان، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً، وسرعان ما عاود الريال السعودى للاستقرار مجدداً أمام الجنيه.
 
 
 
وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى...
 
 
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
 
4.74 جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 
 
4.74 جنيه للشراء
 
4.76 جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
 
4.74 جنيه للشراء
 
4.76 جنيه للبيع
 
 
 
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 
 
4.73  جنيه للشراء
 
4.78 جنيه للبيع
 
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 
 
4.73 جنيه للشراء
 
4.77 جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
 
4.71 جنيه للشراء
 
4.76 جنيه للبيع
 
 
 
 

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