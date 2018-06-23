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سعر الدولار اليوم السبت 23-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

السبت، 23 يونيو 2018 11:15 ص
سعر الدولار اليوم السبت 23-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار
كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار  مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 3-6-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات الخميس الماضى، ختام تعاملات الأسبوع المصرفية، مسجلاً فروقاً طفيفة فى السعر من بنك لآخر، حيث بلغ متوسط سعر الدولار فى السوق المصرى 17.80 جنيه للشراء، و 317.9 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.
 
 
 
وكان سعر الدولار، شهد موجة من الارتفاعات المتتالية أمام الجنيه المصرى، على مدار الفترة الماضية خلال شهر رمضان، إلا أنه عاود الاستقرار فى الأيام الأخيرة، وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك، والذى جاء كالتالى..
 
 
 
 
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
 
17.80 جنيه للشراء
 
17.93 جنيه للبيع
 
 
 
سعر الدولار فى بنك مصر
 
 
17.78 جنيه للشراء
 
17.88 جنيه للبيع
 
 
 
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
 
17.78 جنيه للشراء
 
17.88  جنيه للبيع
 
 
 
 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
 
17.82 جنيه للشراء
 
17.92  جنيه للبيع
 
 
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
 
17.81  جنيه للشراء
 
17.91  جنيه للبيع
 
 
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
 
 17.8 جنيه للشراء
 
 17.9 جنيه للبيع
 
 
 
 

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