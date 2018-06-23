سجن طالب 5 سنوات لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالجيزة

كتب سليم على

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، طالب، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعي عمر شريف عبد الحميد، 17 سنة، طالب، وبحوزته علبة سجائر بها قطع حشيش.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر معه على قطع حشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.