روسيا توزع مساعدات إنسانية فى بلدة كفر بطنا السورية

موسكو /أ ش أ/

أعلن مركز الروسى لمصالحة الأطراف المتحاربة فى سوريا، اليوم السبت أن العسكريين الروس قاموا بعمل إنسانى فى بلدة كفر بطنا فى الغوطة الشرقية، حيث وزعوا 7.5 طن من المنتجات الصحية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن رئيس البلدة توفيق بغاج قوله: "لدينا فى المدينة فريق من المتطوعين يساعد على توزيع المساعدات الإنسانية، بمجرد أن علمنا عن العمل الإنساني، جرى بسرعة تحضير القوائم، وجمعنا المعلومات عن خمسمائة عائلة أكثر المحتاجين ودعوناهم إلى هنا اليوم".

وقال أحد السكان المحليين حسن إبراهيم نجار: "كنا نعيش فى خوف دائم.. وكان المسلحون يهددوننا بالسلاح باستمرار. و إجبارنا على العمل لديهم، ولكن الآن عادت السلطة الشرعية وبدعم من الجيش الروسي- نحن الآن فى أمان هذا هو أهم شيء".

وتم افتتاح عيادة مؤقتة لأطباء عسكريين روس، قادرة على تقديم المساعدة الطبية لـ 70 إلى 80 شخصًا فى اليوم.

وجرى تحرير بلدة كفر بطنا من المسلحين منذ حوالى ثلاثة أشهر..ومنذ ذلك الحين، تغيرت الحياة هنا بشكل ملحوظ، بما فى ذلك بجهود الإدارة المحلية، التى تبدأ بتمديد الكهرباء وإصلاح إمدادات المياه.