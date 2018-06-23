رئيس نيجيريا يدعو الحزب الحاكم إلى وضع خلافاته جانبا

أ ف ب

دعا الرئيس النيجيرى محمد بخارى، السبت، أعضاء حزبه الحاكم الذى يعقد مؤتمره الوطنى فى ابوجا، إلى وضع الخلافات الداخلية جانبا قبل انتخابات عامة ستجرى فى 2019.

ويشهد حزب بخارى "المؤتمر التقدمى"، منذ عدة أشهر توترات داخلية متزايدة بين مؤيدى الرئيس ونواب معارضين له، ولاسيما رئيسى مجلس الشيوخ بوكولا ساراكاى ومجلس النواب يعقوبو دوغارا، ومنذ مطلع يونيو، هدد البرلمان فى نيجيريا باللجوء إلى إقالة بخارى، إذا لم يتخذ تدابير حاسمة لوقف العنف المتزايد فى ولايات وسط البلاد.

وقال الرئيس "أناشد كل من لديهم انتقادات الابقاء على الثقة بالحزب حتى اصلاح الاوضاع"، فيما نشرت السلطات نحو 5 آلاف شرطى لضمان أمن المؤتمر الوطنى للحزب الحاكم فى أبوجا.

وانتخب الحزب الحاكم السابق لولاية ايدو (جنوب) ادامز اوشيومولى رئيسا له خلفا لجون اوديجى اوييجون، أما بخارى البالغ مع العمر 75 عاما، فيعانى من مشاكل صحية وينوى الترشح لولاية ثانية من 4 سنوات فى الانتخابات المقررة فى 16 فبراير 2019.