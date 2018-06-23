video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 12:23 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس نيجيريا يدعو الحزب الحاكم إلى وضع خلافاته جانبا

السبت، 23 يونيو 2018 11:32 م
رئيس نيجيريا يدعو الحزب الحاكم إلى وضع خلافاته جانبا الرئيس النيجيرى محمد بخارى
أ ف ب
إضافة تعليق

دعا الرئيس النيجيرى محمد بخارى، السبت، أعضاء حزبه الحاكم الذى يعقد مؤتمره الوطنى فى ابوجا، إلى وضع الخلافات الداخلية جانبا قبل انتخابات عامة ستجرى فى 2019.

ويشهد حزب بخارى "المؤتمر التقدمى"، منذ عدة أشهر توترات داخلية متزايدة بين مؤيدى الرئيس ونواب معارضين له، ولاسيما رئيسى مجلس الشيوخ بوكولا ساراكاى ومجلس النواب يعقوبو دوغارا، ومنذ مطلع يونيو، هدد البرلمان فى نيجيريا باللجوء إلى إقالة بخارى، إذا لم يتخذ تدابير حاسمة لوقف العنف المتزايد فى ولايات وسط البلاد.

وقال الرئيس "أناشد كل من لديهم انتقادات الابقاء على الثقة بالحزب حتى اصلاح الاوضاع"، فيما نشرت السلطات نحو 5 آلاف شرطى لضمان أمن المؤتمر الوطنى للحزب الحاكم فى أبوجا.

وانتخب الحزب الحاكم السابق لولاية ايدو (جنوب) ادامز اوشيومولى رئيسا له خلفا لجون اوديجى اوييجون، أما بخارى البالغ مع العمر 75 عاما، فيعانى من مشاكل صحية وينوى الترشح لولاية ثانية من 4 سنوات فى الانتخابات المقررة فى 16 فبراير 2019.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الرئيس النيجيرى يوقع على قانون خفض سن تقلد المناصب السياسية

الرئيس النيجيرى يستقبل 100 طالبة تعرضن للاختطاف من بوكوحرام الشهر الماضى

كواليس زيارة "قوى الشر" إلى نيجيريا.. "تنظيم الحمدين" يمد يده لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابى تحت ستار "الفدية".. بن خليفة وبن جاسم يظهران علنا لأول مرة منذ 5 سنوات.. والرئيس النيجيرى استقبلهم بـ"علم مجهول"

الرئيس النيجيرى: لم أحسم قرار خوضى انتخابات 2019 حتى الآن

اخبار عالمية

رئيس نيجيريا

الانتخابات الرئاسية النيجيرية

الحزب الحاكم بنيجيريا

اخبار العالم

اخبار نيجيريا محمد بخارى




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة