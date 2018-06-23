رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع البابا تواضروس جهود محاربة الإرهاب

بيروت (أ ش أ)

التقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، بعد ظهر اليوم السبت، بمقر إقامته بعين التينة، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتناول اللقاء جهود مصر فى مجال محاربة الإرهاب، والأدوار التى تضطلع بها الكنيسة المصرية والأزهر الشريف فى التعبير عن الحقيقة التسامحية للأديان، خاصة لدى الأجيال الناشئة.

وتضمنت مناقشات البابا تواضروس وسفير مصر لدى لبنان نزيه النجارى والوفد المرافق لهما مع رئيس مجلس النواب اللبناني، التطورات فى المنطقة والعلاقات بين لبنان ومصر، ومناخ الاعتدال والعيش المشترك والتسامح السائد فى البلدين، فضلا عن المستقبل الواعد لمصر بعد الانتصار على خطر الإرهاب، الأمر الذى من شأنه أن يؤسس لتلك التجربة الناجحة ويعممها فى المنطقة العربية والأفريقية والآسيوية.

كما تطرق الحديث، خلال اللقاء، إلى مسار السيد المسيح فى جنوب لبنان، ورسالة الجميع إزاء القدس وأهميتها البالغة لدى العرب مسلمين ومسيحيين.