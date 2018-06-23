video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 04:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع البابا تواضروس جهود محاربة الإرهاب

السبت، 23 يونيو 2018 03:35 م
رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث مع البابا تواضروس جهود محاربة الإرهاب رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

التقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، بعد ظهر اليوم السبت، بمقر إقامته بعين التينة، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتناول اللقاء جهود مصر فى مجال محاربة الإرهاب، والأدوار التى تضطلع بها الكنيسة المصرية والأزهر الشريف فى التعبير عن الحقيقة التسامحية للأديان، خاصة لدى الأجيال الناشئة.

وتضمنت مناقشات البابا تواضروس وسفير مصر لدى لبنان نزيه النجارى والوفد المرافق لهما مع رئيس مجلس النواب اللبناني، التطورات فى المنطقة والعلاقات بين لبنان ومصر، ومناخ الاعتدال والعيش المشترك والتسامح السائد فى البلدين، فضلا عن المستقبل الواعد لمصر بعد الانتصار على خطر الإرهاب، الأمر الذى من شأنه أن يؤسس لتلك التجربة الناجحة ويعممها فى المنطقة العربية والأفريقية والآسيوية.

كما تطرق الحديث، خلال اللقاء، إلى مسار السيد المسيح فى جنوب لبنان، ورسالة الجميع إزاء القدس وأهميتها البالغة لدى العرب مسلمين ومسيحيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يزور البطريرك يوحنا العاشر والكاثوليكوس آرام بلبنان

البابا تواضروس: سعيد بزيارة لبنان واستقراره محل اهتمام كبير لدينا فى مصر

سعد الحريرى: زيارة البابا تواضروس إلى لبنان شرف كبير لنا

البابا تواضروس

الارهاب

رئيس مجلس النواب

زياره البابا تواضروس للبنان

نبيه برى




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة