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رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": بدء تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين أول يوليو

السبت، 23 يونيو 2018 09:54 ص
رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": بدء تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين أول يوليو المهندس عادل النجار
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين بمناطق (C1 – C2 – C3 – C4 – C5)، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 1/7/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 16/5/2019، موضحاً أن على الحاجزين مراجعة الموقع الإليكترونى للجهاز (Email: n_cairo_city@yahoo.com) لمعرفة ميعاد استلام كل قطعة أرض مقبرة.
 
وقال المهندس عادل النجار: سيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C1) من يوم الأحد الموافق 1/7/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 13/9/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C2) من يوم الأحد الموافق 16/9/2018، وحتى يوم الأحد الموافق 25/11/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C3) من يوم الإثنين الموافق 26/11/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 14/2/2019، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C4) من يوم الأحد الموافق 17/2/2019، وحتى يوم الأحد الموافق 17/3/2019، وسيتم تسليم قطع أراضى المقابر بالمنطقة (C5) من يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 16/5/2019.
 
 

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