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رئيس جامعة القاهرة يعلن بدء ظهور نتائج امتحانات الكليات

السبت، 23 يونيو 2018 03:14 م
رئيس جامعة القاهرة يعلن بدء ظهور نتائج امتحانات الكليات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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 قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن نتائج الكليات للتيرم الثاني من العام الجامعي الحالي 2017 -2018، بدأت في الظهور، مشيرا إلى أن هناك نتائج ظهرت في كليتي الهندسة والصيدلة.

 وأضاف الخشت، في تصريحات له اليوم السبت، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، أنه وجه بضرورة الانتهاء والإعلان مبكرا من نتائج الكليات، موضحا أن بقية النتائج ستظهر تباعا.

 وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة اقترحت على المجلس الأعلى للجامعات، قبول 25 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، مؤكدا أن مجلس الجامعة خلال اجتماعه يوم الإثنين المقبل، سيناقش العديد من الملفات في مقدمتها الاستعداد للعام الجديد.

 ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه اليوم بمقره في جامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات.


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