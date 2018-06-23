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رئيس الوزراء العراقى يجتمع مع مقتدى الصدر

السبت، 23 يونيو 2018 05:34 م
رئيس الوزراء العراقى يجتمع مع مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
رويترز
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قال مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى إنه التقى اليوم السبت، مع رجل الدين مقتدى الصدر فى مدينة النجف.

وجاءت الكتلة السياسية للعبادى فى المركز الثالث فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى مايو، فيما تصدرت كتلة الصدر النتائج.

وهذا هو الاجتماع الأول بينهما منذ إعلان الصدر وهادي العامري، الذي حلت كتلته في المركز الثاني في الانتخابات، تحالفا بينهما.

وعادة يعقد قادة سياسيون فى العراق مثل تلك الاجتماعات بعد الانتخابات فى إطار عملية طويلة ومعقدة لتشكيل حكومة ائتلافية إذ لا يتمكن أى حزب منفردا من الحصول على ما يكفى من المقاعد لتشكيل حكومة دون ائتلاف.

 

 


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