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رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

السبت، 23 يونيو 2018 01:10 م
رئيس الوزراء العراقى يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأن الفساد غير مسموح به ولابد من الوقوف ضده، منوها بأن الوضع الإقليمى للعراق قد تحسن حاليا.

وقال العبادى - خلال محاضرة ألقاها فى (جامعة الدفاع للدراسات العسكرية/كلية الدفاع الوطنى) نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن التحدى المقبل للدولة يعتبر تحديا اقتصاديا يحتاج إلى إدارة الموارد المالية بشكل سليم، لافتا إلى أن هناك جماعات استغلت الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابى لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة.

وأضاف" إن العراق تعرض إلى تحدٍ كبير ووجودى لتمزيقه لكنه انتصر عليه بوحدة أبناء الشعب، وأن المؤسسة العسكرية نجحت نجاحا كبيرا فى حربها على داعش، وفى كسب ثقة المواطن الذى بدأ يشعر أن هذه المؤسسة لخدمته وحمايته".

من ناحية أخرى أعلن قائد الشرطة الاتحادية فى العراق الفريق رائد شاكر جودت، اليوم السبت، إلقاء القبض على ثلاث نساء كينيات الجنسية للاشتباه بهن شمال محافظة كركوك.

وقال جودت، فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة تمكن من إلقاء القبض على 3 نساء مشتبه بهن، مبينا أنه تم إلقاء القبض عليهن فى سيطرة مدخل شوان الجنوبي، شمال كركوك، متوجهات من محافظة أربيل إلى كركوك.

يذكر أن محافظة كركوك "شمال بغداد"، تشهد عمليات إرهابية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين، فيما تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية.

 

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