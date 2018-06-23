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خبير بورصات سلعية: انخفاض فى أسعار الزيوت عالميا بسبب زيادة الإنتاج وضعف التجارة

السبت، 23 يونيو 2018 09:00 ص
خبير بورصات سلعية: انخفاض فى أسعار الزيوت عالميا بسبب زيادة الإنتاج وضعف التجارة الزيت
كتب محمود الضبع
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سجلت البورصات السلعية العالمية انخفاضًا فى أسعار الزيوت المستخرجة من بذرة الصويا وعباد الشمس والنخيل.

 

وانخفض سعر زيت النخيل فى بورصة ماليزيا 85 دولارًا مرة واحدة، فبعد أن سجل سعر الطن 675 دولارًا سجل الآن 590 دولارًا لتصل نسبة الانخفاض 13%.

 

كما انخفض زيت الأولين فى نفس البورصة 83 دولارًا، فبعد أن سجل سعر الطن فى بورصة ماليزيا 675 دولارًا وصل سعره الآن 592 دولارًا لتبلغ نسبة الانخفاض 12%.

 

كما شهد سوق الزيت "الكاش ماركت" إنخفاض فى سعر زيت الذرة فانخفض سعر الطن من 770 دولارًا إلى 650 دولارًا.

 

أما زيت عباد الشمس فقد انخفض سعر الطن من 750 دولارًا إلى 720 دولارًا، وزيت الصويا انخفض سعر الطن من 715 دولارًا إلى 685 دولارًا.

 

وقال خبير البورصات السلعية أحمد عامر، إن سبب الانخفاض فى أسعار الزيت يعود إلى زيادة حجم الإنتاج، وفى الوقت نفسه ضعف التجارة العالمية فالإنتاج العالمى من زيت الصويا بلغ 55.81 مليون طن سنويًا، بعدما كان فى العام السابق 53.79 مليون طن.

 

أما زيت النخيل فبلغ الإنتاج العالمى منه 69.72 مليون طن سنوياً بعدما كان 65.26 مليون طن سنويًا.

 

soy oil
زيت صويا
bean meal oil
 
 

 


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