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حيدر العبادى: تحالف "النصر – سائرون" لا يتعارض مع التحالفات المعلنة

السبت، 23 يونيو 2018 11:53 م
حيدر العبادى: تحالف "النصر – سائرون" لا يتعارض مع التحالفات المعلنة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
أ ش أ
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دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، جميع المكونات والكتل السياسية الناجحة فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى جلسة موسعة.

ونقلت قناة السومرية نيوز، الليلة، عن العبادى، قوله، عقب الاتفاق مع زعيم التيار الصدرى مقندى الصدر، على التحالف بين النصر وسائرون، إن التحالف الثنائى لا يتعارض مع التحالفات المعلنة أو ضد تحالفات أخرى، وأكد العبادى أن بعض الكتل ماضية معنا فى الاتفاق دون أن يحدد تلك الكتل .

يذكر أن الصدر قد أعلن أوائل الشهر الجارى تحالفا مع هادى العامرى زعيم كتلة فتح التى حصلت على المركز الثانى فى الانتخابات، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان إعلان "العبادى والصدر"، يعنى دخول الكتل الثلاث فى تحالف واحد أكبر، وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية فى مايو الماضى حيث جاءت كتلة الصدر فى المركز الأول، بينما حلت كتلة العبادى فى المركز الثالث.

 


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