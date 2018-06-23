حصاد أهم الأخبار.. بدء الفصل الدراسى الأول بالجامعات 22 سبتمبر 2018

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها إقرار المجلس الأعلى للجامعات لبدء الفصل الدراسى الأول 22 سبتمبر 2018، فضلاً عن إعلان رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" عن بدء تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين أول يوليو، وإعلان وزيرة الصحة تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر.
ويقدم "اليوم السابع" للقراء حصاد أهم الأخبار وقرارات الوزارات التى نشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم:
المجلس الأعلى للجامعات: بدء الفصل الدراسى الأول 22 سبتمبر 2018
رئيس جهاز "القاهرة الجديدة": بدء تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين أول يوليو
"الإسكان": طرح 131 قطعة أرض خدمية بأنشطة مختلفة بـ13 مدينة جديدة
"الصحة": ضبط 19 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك.. وإعدام 12 طن آخرين
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
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