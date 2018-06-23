حصاد أهم الأخبار.. بدء الفصل الدراسى الأول بالجامعات 22 سبتمبر 2018

كتب إبراهيم سالم

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها إقرار المجلس الأعلى للجامعات لبدء الفصل الدراسى الأول 22 سبتمبر 2018، فضلاً عن إعلان رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" عن بدء تسليم قطع أراضى المقابر للحاجزين أول يوليو، وإعلان وزيرة الصحة تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر.