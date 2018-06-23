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حجز الجزار المتهم بتمزيق جسد زوجته وعشيقها بالأسمرات لتحريات المباحث

السبت، 23 يونيو 2018 02:45 م
حجز الجزار المتهم بتمزيق جسد زوجته وعشيقها بالأسمرات لتحريات المباحث جثة المجنى عليها-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام للنيابات، حجز الجزار المتهم بتمزيق جسد زوجته وعشيقها عقب ضبطهما فى غرفة نومه على ذمة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 
فيما انتقل عضو نيابة حوادث جنوب القاهرة الى زوجة المتهم عقب تحسن حالتها الصحية لسماع أقوالها فى الواقعة، وتبين أن عشيقها فى حالة حرجة ويتلقى العلاج ولا يمكن استجوابه.
 
 
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت عدداً من جيران المتهم وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث.
 
 
كان الرائد محمد عبد المنعم رئيس مباحث نقطة الأسمرات، تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة نقطة الشرطة، بالانتقال وسماع أقوال المتهم "الجزار"، أكد أنه خلال عودته من عمله، قام بالطرق على باب شقته فلم تفتح زوجته الباب فظن إنها نائمة وفتح بالمفتاح الذى بحوزته.
 
 
وقال المتهم: "بعدها دخلت إلى غرفة النوم وجدت بابها مغلقًا"، مشيرًا إلى أنه لم يشك في الأمر وتحدث إلى زوجته بشكل طبيعي، إلا أنه أثناء فتح الدولاب لتبديل ملابسه فوجئ بوجود عشيق زوجته عاريًا داخل الدولاب.
 
 
وأشارت التحريات إلى أن الجزار تعدى على زوجته وعشيقها بالساطور محاولاً ذبحهما، إلا أن تدخل الأهالى حال بينهم، وتم نقل المصابين لمستشفى المقطم العام فى حالة خطرة.
 
 
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق. 
 

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