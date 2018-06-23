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حبس المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

السبت، 23 يونيو 2018 12:20 م
حبس المتهمين فى واقعة السطو على جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان المتهمون
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة العاشر من رمضان، برئاسة خالد صلاح، مدير نيابة العاشر من رمضان، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام، لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين فى واقعة السطو على جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وسرقة الأختام والخزينة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان قد تم تشكيل فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، وضم الشتكيل ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه، وبرئاسة العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بالعاشر من رمضان، بإشراف العميد عمرو عبد الرزاق، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من"إسلام  س ف" 28 سنة عامل نظافة بجمعية المستثمرين، و" حمادة م ف" 27 سنة عامل ابن عم المتهم الأول و" تامر ر ع " 24 سنة، و" أسامة أ م" 26 سنة عامل، و" محمد ع ح" 27 سنة عامل جمعيهم مقيمين مركز الزقازيق.

تم ضبط الأول والثاني والثالث بحوزتهم 46 ألف جنيه من إجمالي المبلغ المسروق 146 ألفا، وتبين من التحقيقات قيام المتهم الأول باستغلال عمله بالجمعية، واتفق مع باقي المتهمين، علي ارتكاب الواقعة،  وعقب الاستيلاء علي محتويات الخزن قاموا بإلقائها بإحدي الترع للتخلص منها، وأرشد المتهم الثاني عن السلاح المستخدم في الواقعة بندقية و4 طلقات، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الـ4 خزن من الترعة وجاري ضبط باقي المتهمين. 


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