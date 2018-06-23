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جهاز التفتيش بالجيزة: اجتماع أسبوعى لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة

السبت، 23 يونيو 2018 01:00 ص
جهاز التفتيش بالجيزة: اجتماع أسبوعى لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قال أيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة والتفتيش بالجيزة، إن محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي قام بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ اللواء أسامة شمعة، لوضع الاسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة لسوق الجملة ب 6 أكتوبر، مشيرا الي أن اللجنة اعلنت الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة خلال اجتماعها مع المحافظ أمس الأول.
 
وأضاف عتريس في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تعفد اللجنة اجتماعها الخميس من كل أسبوع لوضع الأسعار الاسترشادية الكاملة للخضر والفاكهة طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلي أنه في حالة مخالفة تلك الأسعار سيتم توقيع عقوبات رادعة علي التجار التي تخالف ذلك.
 
وتابع رئبس جهاز المتابعة والتفتيش بالجيزة، أنه تم تحديد قيمة نولون السيارات التي تنقل البضاعة من والي السوق حتي لايمثل ذلك أي زيادة علي الأسعار، لتكون 75 قرشا للكيلو كقيمة للنولون.
 
 
 

 


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