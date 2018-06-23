جنايات المنيا تتنحى عن نظر قضية محامى مطاى لاستشعارها الحرج

كتب فريق المحافظات

قررت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين حاتم محمد محمود وعمرو عبد الحميد وأمانة سر محمد مصطفى وسيد تونى، تنحيها عن نظر قضية محامى مطاى بتهمة إهانة القضاء لاستشعارها الحرج.

وقال نقيب المحامين سامح عاشور إن أحد أعضاء هيئة المحكمة شارك فى إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات مع 22 محاميا فى أحداث اقتحام محكمة مطاى والتعدى على أحد القضاة فى مارس 2013 الأمر الذى دفع رئيس هيئة المحكمة تنحيه عن إعادة نظر القضية وعودتها مرة أخرى إلى مأمورية استئناف بنى سويف لتحديد دائرة جنائية جديدة لإعادة نظر محاكمة 7 من محاميى مركز مطاى فى تهمة التعدى على القاضى أحمد فتحى جنيدى فى مارس 2013، وتم الحكم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 محامين.