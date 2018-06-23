video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

جنايات المنيا تتنحى عن نظر قضية محامى مطاى لاستشعارها الحرج

السبت، 23 يونيو 2018 01:12 م
جنايات المنيا تتنحى عن نظر قضية محامى مطاى لاستشعارها الحرج جنايات المنيا - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق

قررت اليوم السبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين حاتم محمد محمود وعمرو عبد الحميد وأمانة سر محمد مصطفى وسيد تونى، تنحيها عن نظر قضية محامى مطاى بتهمة إهانة القضاء لاستشعارها الحرج.

 

وقال نقيب المحامين سامح عاشور إن أحد أعضاء هيئة المحكمة شارك فى إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة عقب انتهاء التحقيقات مع 22 محاميا فى أحداث اقتحام محكمة مطاى والتعدى على أحد القضاة فى مارس 2013 الأمر الذى دفع رئيس هيئة المحكمة تنحيه عن إعادة نظر القضية وعودتها مرة أخرى إلى مأمورية استئناف بنى سويف لتحديد دائرة جنائية جديدة لإعادة نظر محاكمة 7 من محاميى مركز مطاى فى تهمة التعدى على القاضى أحمد فتحى جنيدى فى مارس 2013، وتم الحكم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 محامين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات المنيا تؤجل نظر محاكمة محامى مطاى إلى شهر يوليو المقبل

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ المنيا

اخبار المنيا

جنايات المنيا

سامح عاشور




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة