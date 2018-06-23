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جبالى المراغى أول المرشحين لرئاسة اتحاد عمال مصر

السبت، 23 يونيو 2018 12:36 م
جبالى المراغى أول المرشحين لرئاسة اتحاد عمال مصر جبالي المراغي
كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى
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تقدم، منذ قليل، مندوب عن جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر ، بأوراق ترشحه لعضوية مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، على مقعد الرئاسة ، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ليكون بذلك جبالى المراغى أول المرشحين على منصب رئاسة اتحاد عمال مصر .
 
وتقدم بأوراق ترشحه حتى الآن 16  مرشحا على منصب الأعضاء، وتشمل الأوراق طلب الترشح، بحيث يكون مسددا للاشتراكات حتي تاريخ يوم التقدم بطلب الترشح، فضلا طلب الترشح علي منصب  رئيس أو لعضوية المجلس ، وشهادة من الاتحاد العام تفيد العضوية ، وشهادة بالعضوية النقابية للدورة 2006 /2010 والممتدة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين.
 
كانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية، قد انتهت من قبول إيداع أوراق مجالس إدارة  27 نقابة عامة للترشح لانتخابات المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجالس إدارة الاتحادات النقابية العمالية التي بدأت اليوم السبت، على أن تعلن أسماء المرشحين فى اليوم التالى، والطعون والبت فيها بعد غد الإثنين، على أن تعلن الكشوف النهائية 26 يونيو الجارى، بحيث تجرى الانتخابات 27 من نفس الشهر، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.
 

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القوى العامله

وزاره القوى العامله

اتحاد عمال مصر

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