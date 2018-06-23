جامعة ميريلاند الأمريكية تنشر خبر تعيين عمرو عدلي نائبا لوزير التعليم العالى

نشر الموقع الرسمى لجامعة ميريلاند الأمريكية، خبر تعيين الدكتور عمرو عدلى نائباً لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات فى الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهى الجامعة التى حصل منها على درجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة الكهربائية عام 1992، وذلك على الرابط التالي: http://ece.umd.edu/news/news_story.php?id=11456

وأبرز الموقع، إنجازات الدكتور عمرو عدلي، حيث جاء فى صدر الخبر شغله لمنصب نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث في الفترة من 2016 حتى 2018، والذى دفع بالجامعة إلى ترتيب أفضل 500 جامعة فى كل من التصنيف الأكاديمى لشنغهاى للجامعات العالمية وتصنيف Quacquarelli Symonds العالمي لعام 2016.

وأوضح الموقع أن د.عدلي حصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكهربائية عامى 1984 و1987، وأنه في عام 2011 أصبح زميلاً لـجمعية هندسة الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية، وحصل في 2016 على جائزة الخريج المتميز لقسم الكهرباء والإلكترونيات بجامعة ميريلاند، مشيرا إلى اهتمامات الدكتور عمرو عدلي البحثية، والتى شملت المجالات الكهرومغناطيسية، والآلات الكهربائية، وتصميم الدوائر التناظرية والرقمية.