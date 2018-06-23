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السبت، 23 يونيو 2018 11:01 م
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تنظيم "داعش" يهدد بإعدام 6 عراقيين فى حال عدم إطلاق سراح معتقلات

السبت، 23 يونيو 2018 09:10 م
تنظيم "داعش" يهدد بإعدام 6 عراقيين فى حال عدم إطلاق سراح معتقلات نساء داعش - أرشيفية
أ ف ب
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نشرت وكالة "أعماق" الدعائية التابعة لتنظيم "داعش"، السبت، فيديو عبر تطبيق "تلجرام"، يهدد فيه عناصر من التنظيم المتطرف بإعدام 6 أشخاص ما لم يتم إطلاق سراح "المعتقلات من أهل السنة" – زوجات الإرهابيين - خلال 3 أيام.

ويشير الفيديو فى بدايته، إلى أن المعتقلين هم من عناصر الشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبى، وقد أسرهم التنظيم على طريق بغداد كركوك، ويبدو فى الفيديو أن المعتقلين الستة، الذين عرف 3 منهم عن أنفسهم بأنهم من كربلاء المقدسة فى جنوب العراق، وواحد من الأنبار فى غربه، قد تعرضوا للضرب المبرح.

بدا خلفهم علم التنظيم الأسود، وعنصران مسلحان أحدهما ملثم، والثانى تم إخفاء وجهه بالمونتاج، ودعا العنصر الثانى من تنظيم "داعش" فى نهاية الفيديو، الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلات "من أهل السنة" خلال 3 أيام، مهددا بإعدام المعتقلين الموجودين لديه، ويشير التنظيم بـ"المعتقلات من أهل السنة" إلى نساء وزوجات الإهاربيين المعتقلات فى السجون العراقية، واللواتى صدرت ببعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت فى ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد مسلحى تنظيم "داعش"، بعد إعلان "النصر" عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كانوا يحتلونها، لكن بحسب خبراء، لا يزال مسلحون متطرفون كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا وفى مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.


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