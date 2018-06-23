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تعرف على كيفية عرض برنامج الحكومة على البرلمان فى 5 خطوات

السبت، 23 يونيو 2018 05:30 ص
تعرف على كيفية عرض برنامج الحكومة على البرلمان فى 5 خطوات مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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يستعرض "اليوم السابع" خطوات عرض برنامج الحكومة المتوقع له خلال الإسبوع المقبل، فى ضوء المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى خمس خطوات.

على النحو التالى :

1. يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

2. يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين.

3. يتم دراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

4. يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس سيصدر خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

5. إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.


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