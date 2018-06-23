ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية بسبب النووى الكورى الشمالى لمدة عام إضافى

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أخطر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الكونجرس، الجمعة، بأنه مدّد حالة "الطوارئ الوطنية" القائمة بسبب برنامج السلاح النووى الكورى الشمالى حتى الـ 26 من يونيو 2019.

ويأتى ذلك بعد أيام من تغريد ترامب بأنه "لم يعد هنالك تهديد نووي" تشكله بيونج يانج – حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامنر).

وجاء فى الإخطار أن "وجود وخطر تخصيب مواد انشطارية قابلة لعمل سلاح نووى على شبه الجزيرة الكورية وبسبب أفعال وسياسات حكومة كوريا الشمالية – كل ذلك لا يزال يشكل تهديدا غير عادى وغير معتاد على الأمن القومى والسياسة الخارجية والاقتصاد فى الولايات المتحدة".

ويأتى قرار ترامب سريان استمرار حالة الطوارئ الوطنية مناقضا لبيان كان أدلى به عقب عودته من سنغافورا الأسبوع الماضى إثر قمة جمعته بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.