ترامب يطالب كندا بزيادة نفقاتها الدفاعية داخل الحلف الناتو

أ ف ب

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من جديد، كندا ودول أخرى أعضاء فى حلف شمال الأطلسى، إلى زيادة نفقاتها الدفاعية، وذلك مع اقتراب موعد قمة للحلف الاطلسى فى يوليو المقبل.

وفى رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، بتاريخ 19 يونيو، أعرب ترامب عن "خيبة أمل متزايدة للولايات المتحدة بأن حلفاء أساسيين على غرار كندا لم يزيدوا نفقاتهم الدفاعية كما تعهدوا بذلك".

ونشر موقع "آى بوليتكس"، نص الرسالة، وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس، السبت، تلقيها، واعتبر ترامب، أن كون كندا لا تزال تخصص أقل من 2% من اجمالى ناتجها الداخلى للدفاع إنما "يعرض أمن التحالف" للخطر ويعزز موقف الدول الأعضاء الأخرى "التى لا تحترم أيضا التزاماتها الدفاعية".

وكانت الدول الأعضاء فى الحلف تعهدت فى سبتمبر 2014 تخصيص 2% من اجمالى ناتجها القومى للدفاع، وغالبا ما انتقد الرئيس الأمريكى مستوى النفقات العسكرية للعديد من دول الحلف، وكرر أنه سيطالب باحترام هذا الالتزام خلال قمة الحلف المقررة يومى 11 و12 يوليو المقبل فى بروكسل.

وكتب ترامب، فى رسالته، "سيكون من الصعب أكثر التبرير إزاء المواطنين الأمريكيين لماذا لا تزال بعض الدول لا تحترم التزاماتنا المشتركة حول الأمن الجماعى"، فيما علقت رينيه فيلياترو المتحدثة باسم وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان، السبت، أن حكومتها تعهدت فى العام 2017 زيادة النفقات العسكرية بـ70% على مدى 10 سنوات، وشددت على أن "مشاركة كندا فى عمليات الحلف الأطلسى فى مختلف أنحاء العالم إشارة ملموسة على التزامها ازاءه".

ويأتى توجيه الرسالة على خلفية التوتر بين كندا والولايات المتحدة بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على وارداتها من الصلب والألمنيوم والشتائم التى وجهها ترامب إلى ترودو عندما وصفه بأنه "غير نزيه وضعيف" بعد قمة لمجموعة السبع.