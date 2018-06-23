video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 10:38 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يطالب كندا بزيادة نفقاتها الدفاعية داخل الحلف الناتو

السبت، 23 يونيو 2018 08:40 م
ترامب يطالب كندا بزيادة نفقاتها الدفاعية داخل الحلف الناتو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
إضافة تعليق

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من جديد، كندا ودول أخرى أعضاء فى حلف شمال الأطلسى، إلى زيادة نفقاتها الدفاعية، وذلك مع اقتراب موعد قمة للحلف الاطلسى فى يوليو المقبل.

وفى رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، بتاريخ 19 يونيو، أعرب ترامب عن "خيبة أمل متزايدة للولايات المتحدة بأن حلفاء أساسيين على غرار كندا لم يزيدوا نفقاتهم الدفاعية كما تعهدوا بذلك".

ونشر موقع "آى بوليتكس"، نص الرسالة، وأكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس، السبت، تلقيها، واعتبر ترامب، أن كون كندا لا تزال تخصص أقل من 2% من اجمالى ناتجها الداخلى للدفاع إنما "يعرض أمن التحالف" للخطر ويعزز موقف الدول الأعضاء الأخرى "التى لا تحترم أيضا التزاماتها الدفاعية".

وكانت الدول الأعضاء فى الحلف تعهدت فى سبتمبر 2014 تخصيص 2% من اجمالى ناتجها القومى للدفاع، وغالبا ما انتقد الرئيس الأمريكى مستوى النفقات العسكرية للعديد من دول الحلف، وكرر أنه سيطالب باحترام هذا الالتزام خلال قمة الحلف المقررة يومى 11 و12 يوليو المقبل فى بروكسل.

وكتب ترامب، فى رسالته، "سيكون من الصعب أكثر التبرير إزاء المواطنين الأمريكيين لماذا لا تزال بعض الدول لا تحترم التزاماتنا المشتركة حول الأمن الجماعى"، فيما علقت رينيه فيلياترو المتحدثة باسم وزير الدفاع الكندى هارجيت ساجان، السبت، أن حكومتها تعهدت فى العام 2017 زيادة النفقات العسكرية بـ70% على مدى 10 سنوات، وشددت على أن "مشاركة كندا فى عمليات الحلف الأطلسى فى مختلف أنحاء العالم إشارة ملموسة على التزامها ازاءه".

ويأتى توجيه الرسالة على خلفية التوتر بين كندا والولايات المتحدة بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على وارداتها من الصلب والألمنيوم والشتائم التى وجهها ترامب إلى ترودو عندما وصفه بأنه "غير نزيه وضعيف" بعد قمة لمجموعة السبع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: نأمل فى إبرام اتفاق تجارى مع كندا

كندا تدرس دعم شركات السيارات ردا على تهديد أمريكا بفرض رسوم جمركية

اخبار عالمية

دونالد ترامب

حلف الناتو

حلف شمال الاطلسى

جاستن ترودو

رئيس وزراء كندا

اخبار العالم

اخبار امريكا




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة