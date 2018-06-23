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تحديد قيمة سهم الاسكندرية لتداول الحاويات ب 150.6 جنيها

السبت، 23 يونيو 2018 10:16 ص
تحديد قيمة سهم الاسكندرية لتداول الحاويات ب 150.6 جنيها اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى
كتب عبد الحليم سالم
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نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة الاسكندرية لتداول الحاويات المنعقدة بتاريخ 9 يناير 2018 برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى .

ووافقت الجمعية على اعتماد القيمة العادلة لسهم الشركة ب 150.65 جنيها ،وفق تقرير المستشار المالى المستقل ،والذى تم مراجعته من قبل اللجنة الوزارية

ووافقت الجمعية على زيادة رأس المال المصدر ب 739.2 مليون جنيه ،بزيادة قدرها 5.57 مليون جنيه موزعة على 1.1 مليون سهم .

كما تم تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى بتحديد رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه ،وتساهم القابضة للنقل البحرى بنسبة 55.3% من راس مال الشركة ،ميناء الاسكندرية بنسبة 29.6 %.

من المنتظر طرح نسبة جديدة تتراوح من 15 الى 30% من أسهم الشركة فى البورصة الشهر المقبل .

 

 

 


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