تحديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يوما

كتب أحمد حسنى

قررت الدائرة 6 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس المتهم "علاء .ع.س" فى القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت النيابة للمتهم هو وباقي المتهمين في القضية البالغ عددهم 296 متهما مدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، تكوين تنظيم ضم عددا من اللجان النوعية، فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولى مسئوليتها مجدى زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان.