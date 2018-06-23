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تأجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بقتل شقيقهم بالزاوية الحمراء لجلسة 29 أغسطس

السبت، 23 يونيو 2018 04:10 م
تأجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بقتل شقيقهم بالزاوية الحمراء لجلسة 29 أغسطس محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية،دائرة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، والمستشار محمود شرف الدين، والمستشار أحمد عطية، وسكرتارية عامر علي، وحسن منصور. محاكمة 3 أشقاء لاتهامهما بقتل شقيقهم الرابع مع سبق الإصرار، لجلسة 29 أغسطس القادم.
 
وجاء أمر الإحالة أن"أبو العلا.ع.خ" الشهير بهاني، 37 سنة، هارب، وأخيه "عيد" وشهرته وائل، 32 سنة، هارب، قاما بقتل أخيهم "محمد، مع سبق الإصرار بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، توجهوا إلى مسكنه فألقوا غطاء على وجه المجني عليه، لمنعه رؤية الجناه، وقاما المتهم الأول بسكب مادة قابلة للاشتعال على جسد المجني عليه وإشعال النار به، ثم فصل رأسه عن جسده بالساطور وإخفاء معالم وجهه، ثم قاموا بإلقاء الجثمان بمكان معزول في الطريق العام، وإلقاء الرأس بمكان آخر. 
 
وقد أقر الأخ الثالث "حمدي" أثناء التحقيقات بارتكابه التهمة المنسوبة إليهم برفقة المتهمين الآخرين "هاربين"، وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "ساطور" دون مسوغ قانوني.
 
 

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