بيل جيتس يتبرع بـ4 ملايين دولار لدعم مشروع يحارب الملاريا

واشنطن (أ ش أ)

تبرع مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، بيل جيتس بأربعة ملايين دولار لدعم مشروع يحارب مرض الملاريا، وذلك بإنتاج بعوض يدمر نفسه ذاتيا قبل أن يبلغ عمرا يستطيع فيه اللسع .

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الاخبارية أن جيتس قام بدعم مختبر "إكسيتيك" البريطانى الذى يعكف على تطوير تقنية تضمن نفوق أنثى البعوض قبل أن تصل إلى العمر الذى تستطيع فيه اللسع .وتقوم تقنية المختبر على نقل جين وراثى إلى أنثى البعوض وذلك للحد من ذريتها عند إطلاقها فى الخارج .

وأظهرت تجارب أن التقنية الجديدة قللت من البعوض الناقل لمرض "زيكا" فى بعض المناطق بنسبة 90 % .

وكان جيتس قد تبرع بخمسة ملايين دولار سنة 2010 لأجل إنتاج هذا النوع من البعوض، لكنه قدم المبلغ الجديد لأجل التركيز على مرض الملاريا.