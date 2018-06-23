براءة رئيس الأمن الإدارى السابق بجامعة بنها فى قضية الفيديوهات الجنسية

قضت محكمة جنح مستأنف بندر بنها ببراءة "زين س" مدير الأمن الإدارى السابق بجامعة بنها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"عنتيل جامعة بنها" بعد تداول فيديوهات جنسية منسوبة له داخل مكتبه بالجامعة.

كانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية لمحكمة قسم بنها المتهم فيها "زين س" رئيس الأمن الإدارى بجامعة بنها للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب أفعال علانية فاضحة مخلة بالحياء داخل مكتبه الخاص بالأمن الإدارى بمبنى إدارة جامعة بنها.

يذكر أن جامعة بنها قد شهدت أزمة حقيقية بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى يقوم فيها مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة بممارسة الأعمال الفاضحة مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات أخرى من خارج الجامعة داخل مكتبه بجامعة بنها، الأمر الذى أثار غضب الأهالى والطلاب داخل الحرم الجامعى خاصة بعد تسرب تلك الفيديوهات من الهاتف الخاص لمدير الأمن الإدارى وانتشارها بين المواطنين.

على إثر ذلك أصدر رئيس الجامعة الدكتور سيد القاضى قرارا بإحالة الفيديوهات للنيابة بعد تحريزها لفتح تحقيق فيها وبعد إجراء النيابة تحقيقات موسعة بالواقعة إحالتها للمحكمة.