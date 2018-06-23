video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 08:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

براءة رئيس الأمن الإدارى السابق بجامعة بنها فى قضية الفيديوهات الجنسية

السبت، 23 يونيو 2018 07:00 م
براءة رئيس الأمن الإدارى السابق بجامعة بنها فى قضية الفيديوهات الجنسية محكمة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

قضت محكمة جنح مستأنف بندر بنها ببراءة "زين س" مدير الأمن الإدارى السابق بجامعة بنها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"عنتيل جامعة بنها" بعد تداول فيديوهات جنسية منسوبة له داخل مكتبه بالجامعة.

كانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية لمحكمة قسم بنها المتهم فيها "زين س" رئيس الأمن الإدارى بجامعة بنها للمحكمة بعد أن وجهت له تهمة ارتكاب أفعال علانية فاضحة مخلة بالحياء داخل مكتبه الخاص بالأمن الإدارى بمبنى إدارة جامعة بنها.

يذكر أن جامعة بنها قد شهدت أزمة حقيقية بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى يقوم فيها مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة بممارسة الأعمال الفاضحة مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات أخرى من خارج الجامعة داخل مكتبه بجامعة بنها، الأمر الذى أثار غضب الأهالى والطلاب داخل الحرم الجامعى خاصة بعد تسرب تلك الفيديوهات من الهاتف الخاص لمدير الأمن الإدارى وانتشارها بين المواطنين.

على إثر ذلك أصدر رئيس الجامعة الدكتور سيد القاضى قرارا بإحالة الفيديوهات للنيابة بعد تحريزها لفتح تحقيق فيها وبعد إجراء النيابة تحقيقات موسعة بالواقعة إحالتها للمحكمة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل قضية عنتيل بنها لجلسة 11 أبريل المقبل للحكم

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

جامعه بنها




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة