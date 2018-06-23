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السبت، 23 يونيو 2018 08:18 م
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اليوم السابع: نتيجة الثانوية العامة جاهزة فى 17 يوليو

السبت، 23 يونيو 2018 07:10 م
اليوم السابع: نتيجة الثانوية العامة جاهزة فى 17 يوليو اليوم السابع غدا
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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الثانوية العامة تحت عنوان "نتيجة الثانوية العامة جاهزة فى 17 يوليو.. رئيس الامتحانات يقرر تعديل نموذج إجابة «الفيزياء».. ويؤكد: جولات ومتابعات يومية للعمل داخل الكنترولات.. والحرمان عامين لمن يثبت تورطه فى الغش.
 
 

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عدد غدا من اليوم السابع
 
 

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