اليوم السابع: نتيجة الثانوية العامة جاهزة فى 17 يوليو

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة عددا من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الثانوية العامة تحت عنوان "نتيجة الثانوية العامة جاهزة فى 17 يوليو.. رئيس الامتحانات يقرر تعديل نموذج إجابة «الفيزياء».. ويؤكد: جولات ومتابعات يومية للعمل داخل الكنترولات.. والحرمان عامين لمن يثبت تورطه فى الغش.

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