video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 12:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تعرض إرسال خبراء لكوريا الشمالية لمساعدتها فى تفكيك منشآتها النووية

السبت، 23 يونيو 2018 11:01 ص
اليابان تعرض إرسال خبراء لكوريا الشمالية لمساعدتها فى تفكيك منشآتها النووية شينزو أبى رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت مصادر فى الحكومة اليابانية اليوم السبت، أن اليابان أبلغت الولايات المتحدة أنها مستعدة لإرسال خبراء إلى كوريا الشمالية لمساعدتها على تفكيك منشآتها النووية ونزع أسلحتها النووية بشكل كامل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر قولها" إنه إذا وافقت واشنطن وبيونج يانج على هدم مفاعل كوريا الشمالية فى يونجبيون فى الشمال الغربى، فإن طوكيو ستقدم معلوماتها المكتسبة من خلال وقف تشغيل مفاعل مماثل فى شرق اليابان".

وأفادت المصادر بأن طوكيو تسعى إلى أن تشارك فى التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية وسط مخاوف من أنها قد تركت خارج الحلقة منذ الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة لكوريا الشمالية هذا العام..مشيرة إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت كوريا الشمالية ستسمح لليابان بالمشاركة فى عملية التفكيك أم لا؟.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية اليابان يزور وكالة الطاقة الذرية يوليو المقبل

الرئيس الروسى يدعو الكوريتين والصين واليابان إلى قمة اقتصادية

اليابان تعلن تعليق تدريبات إجلاء السكان بعد قمة ترامب وكيم

اليابان

كوريا الشماليه

المنشات النوويه فى كوريا الشماليه

خبراء نوويين

بيونج يانج




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة