اليابان تعرض إرسال خبراء لكوريا الشمالية لمساعدتها فى تفكيك منشآتها النووية

طوكيو (أ ش أ)

أعلنت مصادر فى الحكومة اليابانية اليوم السبت، أن اليابان أبلغت الولايات المتحدة أنها مستعدة لإرسال خبراء إلى كوريا الشمالية لمساعدتها على تفكيك منشآتها النووية ونزع أسلحتها النووية بشكل كامل.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر قولها" إنه إذا وافقت واشنطن وبيونج يانج على هدم مفاعل كوريا الشمالية فى يونجبيون فى الشمال الغربى، فإن طوكيو ستقدم معلوماتها المكتسبة من خلال وقف تشغيل مفاعل مماثل فى شرق اليابان".

وأفادت المصادر بأن طوكيو تسعى إلى أن تشارك فى التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية وسط مخاوف من أنها قد تركت خارج الحلقة منذ الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة لكوريا الشمالية هذا العام..مشيرة إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت كوريا الشمالية ستسمح لليابان بالمشاركة فى عملية التفكيك أم لا؟.