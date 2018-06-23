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المطابع الأميرية: تفعيل منظومة الشباك الواحد لتحسين جودة الخدمات

السبت، 23 يونيو 2018 10:48 ص
المطابع الأميرية: تفعيل منظومة الشباك الواحد لتحسين جودة الخدمات رئيس المطابع الميرية عماد فوزى
كتب إسلام سعيد
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أعلن المهندس عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية قيام الهيئة بتفعيل منظومة خدمات الشباك الواحد بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة لدى العملاء، بالإضافة إلى تطوير نظم وآليات العمل داخل الإدارات المختلفة، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تسهم فى تحقيق العدالة والشفافية وتحسين الخدمات من خلال التواصل المباشر مع العملاء بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالهيئة وتقديم خدمات أفضل. 

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء هيئة المطابع الأميرية خلال شهر مايو الماضى.

وأشار إلى أن الهيئة قامت الشهر الماضى بتركيب ماكينة طباعة بطريقة "برايل"، وذلك فى إطار حرص الهيئة على توفير الكتب والمطبوعات للمكفوفين.

ولفت رئيس هيئة المطابع الأميرية إلى أن الهيئة قامت بطباعة 5.5 مليون كراسة إجابة لوزارة التربية والتعليم، كما تم الانتهاء من طباعة 9 كتب دراسية للأزهر الشريف بإجمالى 425 ألف نسخة، بالإضافة إلى الانتهاء من طباعة كتابين لوزارة التربية والتعليم بإجمالى 519 ألف نسخة، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم خلال الشهر الجارى باستكمال توريد 20 كتاباً لوزارة التربية والتعليم بإجمالى 3.6 مليون نسخة، بالإضافة إلى استكمال توريد 113 كتابا للأزهر الشريف بإجمالى 9.7 مليون كتاب.


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المطابع الاميرية

عماد فوزى

الشباك الواحد

وزارة التجارة والصناعة




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