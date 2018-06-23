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الكشف عن تأجير أرحام 33 امرأة من كمبوديا لإنجاب أطفال لرجال من الصين

السبت، 23 يونيو 2018 07:55 ص
الكشف عن تأجير أرحام 33 امرأة من كمبوديا لإنجاب أطفال لرجال من الصين عناصر من الشرطة الكمبودية
فنومبينه (رويترز)
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قالت الشرطة الكمبودية، اليوم السبت، إنه تم اكتشاف 33 امرأة كمبودية حوامل فى أطفال بالإنابة عن زبائن صينيين، وذلك أثناء مداهمة لعملية تجارية غير قانونية للأمهات البديلة، وأضافت الشرطة، أن 5 أشخاص من بينهم مدير صينى اعتقلوا فى أعقاب مداهمة شقتين فى العاصمة الكمبودية فنومبينه.

وتعد كمبوديا مكانا يحظى بشعبية دولية للأزواج الذين يعانون من العقم ويتطلعون لأن يكون لهم أطفال من خلال الأمهات البديلة التجارية حتى على الرغم من حظر هذه العملية فى 2016.

وقال كيو ثيا مدير مكتب مكافحة التهريب فى فنومبينه لرويترز اليوم السبت إن خمسة أشخاص من بينهم أربع نساء كمبوديات ورجل صينى اعتقلوا خلال مداهمة الشرطة يوم الخميس.

وأضاف كيو ثيا إن "سلطاتنا وجهت لهم تهمة الإتجار بالبشر والعمل كوسطاء فى تأجير الأرحام"، وقال إن النساء الحوامل لن توجه لهم اتهامات فى الوقت الحالي.

وأضاف "إنهن حوامل فى أطفال لمواطنين صينيين". وقال إن تم التعهد بدفع عشرة آلاف دولار لكل امرأة مقابل هذه العملية، وقال إنه فور أن تصبح المرأة حبلى تحصل على 500 دولار . ويقضى الاتفاق أن تحصل المرأة عند وضع الطفل على 300 دولار شهريا إلى أن تحصل على عشرة آلاف دولار كاملة، وقال كيو ثيا إن عملية تأجير الأرحام أدت بالفعل إلى ولادة نحو 20 طفلا لزبائن فى الصين.

 

 


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