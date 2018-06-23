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القبض على مزارع لاتهامه بقتل ابنه صاحب الـ 9 سنوات لرفضه العمل معه بالعياط

السبت، 23 يونيو 2018 11:05 م
القبض على مزارع لاتهامه بقتل ابنه صاحب الـ 9 سنوات لرفضه العمل معه بالعياط حبس - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على مزارع لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بالعياط، وكشفت التحريات أن المتهم اعتدى على المجني عليه بالضرب حتى فارق الحياة بسبب رفضه مساعدته في العمل. 

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وادعاء والده وفاته نتيجة سقوطه من أعلى سطح المنزل.

وبإجراء التحريات تبين أن والد الطفل وراء الاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب رفض الضحية مساعدته في العمل، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم،  وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 
 
 
 

 


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