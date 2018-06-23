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#السيسى_مش_هيرحل هاشتاج يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه

السبت، 23 يونيو 2018 02:32 م
#السيسى_مش_هيرحل هاشتاج يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد تهامى زكى
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دون رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، هاشتاج #السيسى_مش_هيرحل، تصدر المرتبة الثانية فى قائمة الترند فى مصر بآلاف التغريدات بعد ساعات من تدشينه، ردا على إساءات العناصر التخريبية وإظهار انجازات الرئيس.

 

 

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قالت نانا الزغبى: "السيسى هيكمل مدته وهننتخب رئيس من جيش مصر بعده، ثم يأتى السيسى مرة أخرى، إحنا كده واللى مش عاجبه يطفش، الشعب يريد نفى الإخوان من مصر"، فيما قالت داليدا قاسم: "هانصبر معاك وإحنا شايفين عجلة البناء لا تتوقف وشايفين إخلاصك لشعبك".

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وأضاف محمود القبطان: "عارف السيسى مش حيرحل ليه، لأنه وطنى والشعب كله معاه، أما اللى رحل قبل كده كان جاسوس والناس كلها عارفاه مرسى بن العياط"، وأضاف: "عشان إحنا شعب بيقدر وبيشيل الجميل، الرئيس عبد الفتاح السيسى حمانا من لدغة ثعابين الإخوان وأظهر سمهم الدفين المتواري خلف ألسنتهم المعسولة، ولولا هذا الرجل لعاشوا بيننا ونحسبهم مننا وهم ألد الأعداء".

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وقال شريف رياض: "السيسى رئيسى ومش هيرحل، مش هيرحل غير لما يكمل إنجازاته لشعب مصر"، وقال عبد السلام: "لم يرحل زعيم عدا بوطنه برنامج الأمان وحفظك من كل شر"، وقالت نها: "لمصلحة مصر، لأن فيه شياطين منتظرين أى فرصة لخرابها، اللهم احفظ بلدنا من كل شر"،

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصطفى

كلنا مع الرئيس

كلنا مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ضد كل الكلاب طواغت العصر ومن خلفهم امضى ياريس وخلفك الشعب الحر ناس عرفت ان الاخوان طواغت العصر مش حنخاف ولا حنتراجع عن ان نحمى البلاد وااعباد من كلاب الاخوان كلنا معاك ياريس

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