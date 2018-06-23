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السجن من 3 لـ5 سنوات لـ14 إخوانيا لانضمامهم لجماعة محظورة بالإسكندرية

السبت، 23 يونيو 2018 01:43 م
السجن من 3 لـ5 سنوات لـ14 إخوانيا لانضمامهم لجماعة محظورة بالإسكندرية محكمة -أرشيفية
الإسكندرية ــ أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار موسي أحمد النحرواى، بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، لـ14 إخوانيًا، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتحريض على العنف. 

ترجع أحداث القضية رقم 37399 لسنة 2017، جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد قيام 14 من أعضاء جماعة الإخوان، بالتحريض على العنف، والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على 14 إخوانيًا بدائرة قسم العامرية أول لقيامهم بالتجمهر وحيازتهم منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة وإثارة العنف وترويع المواطنين  وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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