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السبت، 23 يونيو 2018 08:58 م
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الرئيس الرومانى يعلن نيته تولى المنصب لولاية أخرى

السبت، 23 يونيو 2018 08:24 م
الرئيس الرومانى يعلن نيته تولى المنصب لولاية أخرى الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس
أ ش أ
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أعلن الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، اليوم السبت، نيته تولى المنصب مرة أخرى متعهداً فى الوقت نفسه بمكافحة الفساد بعدما إدانة رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم بإساءة استخدام السلطة.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، عن يوهانيس، قوله، اليوم السبت، إنه قرر الإعلان عن ذلك بعد الحكم على زعيم الحزب الديمقراطى الاجتماعى ليفيو دراجنيو بالسجن 3 أعوام ونصف منذ أيام، مضيفاً أن الثقة العامة بالحكومة الرومانية منخفضة للغاية، ويُشار إلى أن الديمقراطيين الاجتماعيين أكدوا دعمهم لدراجنيو بعد صدور الحكم قائلين إنه ينبغى اعتباره بريئاً حتى صدور الحكم النهائى.

وكان المتظاهرون فى رومانيا قد نظموا الأربعاء الماضى تظاهرة صاخبة داخل مبنى البرلمان ضد تشريع جديد يقولون إنه يسهل الفساد على مستويات عليا بالبلاد، ودخل المتظاهرون البرلمان رفقة مشرعين من حزب "اتحاد أنقذوا رومانيا" المعارض، حيث جلس المتظاهرون خارج مكتب زعيم الحزب الاجتماعى الديمقراطى الحاكم ليفيو دراجنيو الذى لم يمكن أن يصبح رئيسا للوزراء لإدانته بتزوير الأصوات الانتخابية، كما طالب المتظاهرون بالقبض على دراجنيو وحملوا لافتات كتب عليها "عش للصوص ولأعضاء المافيا".


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