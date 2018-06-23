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"الداخلية" تضبط 50 كيلو مخدرات فى حملات أمنية لملاحقة تجار الكيف

السبت، 23 يونيو 2018 03:00 ص
"الداخلية" تضبط 50 كيلو مخدرات فى حملات أمنية لملاحقة تجار الكيف مخدر الحشيش- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لملاحقة تجار الكيف وأباطرة الصنف فى القاهرة والمحافظات.

ونجحت مكافحة المخدرات، فى ضبط 50 كيلو بانجو وحشيش وعدد من الأقراص المخدرة، فى حملات أمنية استهدفت مناطق متفرقة بالمحافظات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات، نجح خلال الأشهر الماضية، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم.

 

 


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