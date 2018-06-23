الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 2018

رفعت الحكومة التونسية، أسعار البنزين والوقود 4 % للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات للاقتصاد الذى يعانى انهيار منذ 7 سنوات، حيث كانت تونس قد رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس ويناير هذا العام.

وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس "تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما".

وقال صندوق النقد الدولي هذا العام إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.