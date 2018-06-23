video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 12:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 2018

السبت، 23 يونيو 2018 10:26 ص
الحكومة التونسية ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال 2018 محطة وقود - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
رفعت الحكومة التونسية، أسعار البنزين والوقود 4 % للمرة الثالثة خلال ستة أشهر، ضمن حزمة إصلاحات للاقتصاد الذى يعانى انهيار منذ 7 سنوات، حيث كانت تونس قد رفعت أسعار البنزين والوقود في شهري مارس ويناير هذا العام.
 
وقال بيان لوزارة الطاقة في تونس "تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة بداية من منتصف هذه الليلة كما يلي: البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع): زيادة بخمسة وسبعين (75) مليما ليصبح الجديد: 1925 مليما".
 
وقال صندوق النقد الدولي هذا العام إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.
 
 
 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس تسابق الزمن لوقف نزيف الإقتصاد.. الحكومة تستعد لتحريك أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال عام.. وزير المالية: الزيادة "مقبولة" ولا يمكن تحمل فرق السعر العالمى.. وإجراءات الإصلاح تصطدم بمعارضة نقابات عمالية

موديز: زيادة أسعار الوقود فى مصر عامل إيجابى للتصنيف الائتمانى

تونس

اسعار الوقود

البنزين

دعم الطاقة




لا تفوتك
مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

مجلس النواب يقر 111 قانونا بدور الانعقاد الثالث.. تعرف على التفاصيل

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو.. مؤلف إيطالى يزور قرية "صلاح" لإصدار كتاب عن الفرعون المصرى

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

فيديو وصور.. مهرجان سنوى فى الصين لأكل لحوم الكلاب وضغوط أجنبية لإلغائه.. توافد المئات على الأسواق لشرائها.. نشطاء: تجارة لحوم الكلاب غير إنسانية وغير صحية.. وكوريا الجنوبية تحظر قتل الكلاب وأكل لحومها

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

" السيسى زعيمى وأفتخر".. برلمانيون يعلنون مساندة الرئيس فى معركته ضد الإرهاب واستكمال الإصلاح الاقتصادى.. سنظل داعمين ومؤيدين حتى إتمام التنمية.. وتحذيرات من السير خلف شائعات الإخوان وأصحاب الطابور الخامس

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

الصحة: مدة صلاحية قطرة ومراهم العين والأذن والأنف 28 يومًا من فتحها

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: بناء قبر فوق آخر جائز للضرورة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة