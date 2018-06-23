video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 07:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك الحوثيين بمديرية القبيطة

السبت، 23 يونيو 2018 05:15 م
الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك الحوثيين بمديرية القبيطة الجيش اليمنى
إيمان حنا
إضافة تعليق

تواصل قوات الجيش مدعومة بقوات التحالف العربى، والمقاومة الشعبية، تقدمها الميدانى لاستكمال تحرير مديرية القبيطة شمالى محافظة لحج لليوم الثانى على التوالى، كما استطاع دك مواقع عددية للحوثيين بالمنطقة.

وقال مصدر عسكرى، طبقا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة: إن قوات الجيش المرابطة فى جبهة السحر وطور الباحة تمكنت، اليوم، من تحرير عدد من المناطق وصولا إلى مستوصف سوق الخميس جنوبى مديرية القبيطة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل التقدم شرقى مديرية القبيطة، حيث تمكنت، اليوم، من تحرير مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح والتحمت بجبهة العمالقة فى سوق الخميس، حيث ستتحرك جميع القوات نحو تحرير مناطق المرابحة.

وذكر المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعى لعناصر المليشيات الانقلابية نحو مناطق المرابحة التى تتجه القوات صوبها لتحريرها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس اليمنى يشيد بالدور السعودى والإماراتى فى دعم اليمن

وزير الإعلام اليمنى يثمن جهود المملكة فى دعم اليمن

بدء اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية فى اليمن بمشاركة مصر

التحالف

الجيش اليمن

اليمن

القبيطة

حرب اليمن




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة