الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يدك الحوثيين بمديرية القبيطة

إيمان حنا

تواصل قوات الجيش مدعومة بقوات التحالف العربى، والمقاومة الشعبية، تقدمها الميدانى لاستكمال تحرير مديرية القبيطة شمالى محافظة لحج لليوم الثانى على التوالى، كما استطاع دك مواقع عددية للحوثيين بالمنطقة.

وقال مصدر عسكرى، طبقا للمركز الإعلامى للقوات المسلحة: إن قوات الجيش المرابطة فى جبهة السحر وطور الباحة تمكنت، اليوم، من تحرير عدد من المناطق وصولا إلى مستوصف سوق الخميس جنوبى مديرية القبيطة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل التقدم شرقى مديرية القبيطة، حيث تمكنت، اليوم، من تحرير مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح والتحمت بجبهة العمالقة فى سوق الخميس، حيث ستتحرك جميع القوات نحو تحرير مناطق المرابحة.

وذكر المصدر أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعى لعناصر المليشيات الانقلابية نحو مناطق المرابحة التى تتجه القوات صوبها لتحريرها.