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الجريدة الرسمية تنشر قرار دمج شركتى بنزايون وهانو

السبت، 23 يونيو 2018 09:46 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار دمج شركتى بنزايون وهانو ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق
كتب عبد الحليم سالم
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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار دمج شركتى بنزايون "الأزياء الحديثة" مع هانو "الأزياء الراقية"، وذلك بالقيمة الدفترية بناء على المركز المالى فى 31 ديسمبر 2017، وذلك اعتبار من 13 مايو 2018.

كما تقرر إلغاء الشخصية الاعتبارية لشركة بنزايون والإبقاء على الشخصية الاعتبارية لشركة هانو، مع تعديل النظام الأساسى للشركة المدمجة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة هانو برئاسة ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق وافقت فى 12 مايو 2017 على قرار الدمج.


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