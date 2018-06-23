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البنتاجون يعلق لأجل غير مسمى بعض مناورات التدريب مع كوريا الجنوبية

السبت، 23 يونيو 2018 04:04 ص
البنتاجون يعلق لأجل غير مسمى بعض مناورات التدريب مع كوريا الجنوبية جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون)، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقتا على تعليق مناورتين تدريبيتين لأجل غير مسمى فى أعقاب لقاء القمة الذى عًقد فى وقت سابق من الشهر الجارى بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون. وقالت دانا وايت المتحدثة باسم البنتاجون "من أجل دعم تنفيذ نتائج قمة سنغافورة وبالتنسيق مع حليفتنا جمهورية كوريا علق وزير الدفاع ماتيس لأجل غير مسمى مناورات مختارة.

"ويشمل ذلك تعليق فريدم جارديان إلى جانب مناورتى تدريب فى إطار برنامج التبادل للبحرية الكورية كان من المقرر تنظيمهما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

 


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